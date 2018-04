Nachrichten | heute journal - Indien: Kampf um mehr Hygiene

In Indien hat fast die Hälfte der Bevölkerung keinen Zugang zu Toiletten. Daher will die Regierung nun 100 Millionen Toiletten für ihre Bürger subventionieren. Dies gestaltet sich schwierig, da es vielerorts an Bewusstsein für Hygiene mangelt.