Nachrichten | heute journal - Juso-Kampagne „TrittEinSagNein“

Aus den Reihen der Jusos wird im Rahmen einer Kampagne gegen eine Große Koalition zum Eintritt in die SPD aufgerufen, um so bei einer Mitgliederbefragung gegen einen Koalitionsvertrag stimmen zu können. An der SPD-Spitze ist man darüber wenig erfreut.