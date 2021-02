Merkel: Erstens ist es so, dass der Deutsche Bundestag ja den Rahmen gesetzt hat für unser ganzes Handeln, auch mit den Ministerpräsidenten durch das Infektionsschutzgesetz. Und zweitens ist es auch so, dass ich gerne über die Ergebnisse berichte, die innerhalb dieses Rahmens getroffen werden. Aber natürlich ist es auch kein No-Go, dass ich irgendwann mal vorher rede. Aber man möchte auch gerne informiert werden. Und ich kenne natürlich auch viele Gedanken aus den Fraktionen, weil wir ja auch öfter miteinander reden. Und wenn Sie mich fragen, was hätte ich anders gemacht? Ich habe gestern auf zwei Dinge hingewiesen. Das eine ist der Umgang mit den Masken. Die Alltagsmasken haben uns über die Zeit, als wir noch nicht genug medizinische hatten, hinweg geholfen. Und da war ich am Anfang zögerlich. Das hat sich gezeigt, dass das wichtig war und das zweite war - darauf bin ich gestern auch eingegangen - dass wir im Rückblick natürlich im Herbst zu zögerlich rangegangen sind. Ich habe damals kein gutes Gefühl gehabt, aber ich habe die Entscheidung mitgetragen. Und deshalb ist es mir jetzt so wichtig, wo wir wieder an dem Punkt sind, dass wir in die Kontrollierbarkeit und Nachverfolgbarkeit der Kontakte kommen, dass wir jetzt richtig handeln und nicht zu frühzeitig öffnen, um dann zu erleben, dass wir wieder hochgehen in den Zahlen. Denn wir sehen, wie lange man dann braucht, um wieder runterzukommen.