Nachrichten | heute-journal - Mieter-Demonstration in Berlin

Das Wohnen in Berlin wird immer teurer. Unter dem Motto „Widerstand – gemeinsam gegen Verdrängung und Mietenwahnsinn“ haben über 250 Initiativen und Organisationen zu einem Protestmarsch in Berlin aufgerufen, an dem rund 15.000 Demonstranten beteiligt …