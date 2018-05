Nachrichten | heute journal - „Militärisch hoch riskant“

Die Türkei sitzt, was die Wahrung der eigenen Sicherheitsinteressen angeht, zwischen allen Stühlen“, so ZDF-Korrespondent Jörg Brase in Istanbul. „Die Türkei wird sicherlich versuchen, einen Krieg zu vermeiden, die Russen auch.“