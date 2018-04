Nachrichten | heute journal - Nach Brandkatastrophe in London

Nach dem verheerenden Großbrand in einem Londoner Hochhaus steigt die Zahl der Todesopfer weiter. Premierministerin May ordnete umfassende Untersuchungen an. Tröstend für die Überlebenden ist dafür die enorme Hilfsbereitschaft ihrer Landsleute.