Holprige WM-Generalprobe

«Wir haben so gut wie alles vermissen lassen. So ist es schwer», kritisierte Sami Khedira den Auftritt. «Ich denke, dass wir einen guten Zwischenzustand haben und gut reingekommen sind. Dann hat uns die Coolness und Cleverness gefehlt. Man muss nicht immer sofort versuchen, ein Tor zu erzielen», monierte Neuer.



Gleich nach dem Spiel verabschiedeten sich die DFB-Spieler in einen Drei-Tage-Urlaub, bevor es am Dienstag ins WM-Quartier nach Watutinki geht. Vor den Toren Moskaus soll dann der letzte WM-Feinschliff folgen.