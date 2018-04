Nachrichten | heute journal - "Erdogan wähnt sich in Position der Stärke"

Politische Widersacher und Kritiker werden in der Türkei entmachtet. Laut unserem Korrespondenten Luc Walpot wolle Präsident Erdogan so seine Wiederwahl in zwei Jahren sichern. Damit riskiere er aber auch einen noch härteren Kurs von europäischer Seite.