Der Film "Shape of Water" erzählt von der ungewöhnlichen Liebe zwischen der stummen Putzfrau Elisa und einem mysteriösen Fischwesen. "Shape of Water" erhielt 13 Nominierungen und gilt als großer Favorit bei der Oscarverleihung am 4. März.