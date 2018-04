Nachrichten | heute journal - Peking gegen Wanderarbeiter

Aus Sicherheitsgründen – so die offizielle Begründung - werden Häuser, die als illegal und unsicher gelten, niedergerissen. Pekings Einwohnerzahl soll um 2 Millionen reduziert werden, offenbar will die Stadt Peking so auch Wanderarbeiter vertreiben.