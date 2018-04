Nachrichten | heute journal - Helau, Alaaf und Trump

Strenge Sicherheitsvorkehrungen und beißender Spott über US-Präsident Donald Trump prägen in diesem Jahr die Rosenmontagszüge in den rheinischen Karnevalshochburgen. Hunderttausende Narren und Jecken säumten in Köln, Düsseldorf und Mainz die Straßen.