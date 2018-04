Nachrichten | heute journal - Russische Muskelspiele

An der Grenze zu Polen und dem Baltikum rollen Panzer in einem groß angelegten Manöver der russischen und weißrussischen Truppen. Das Manöver „Sapad 2017“ wird von der Nato misstrauisch beobachtet, auch in Weißrussland gibt es Proteste.