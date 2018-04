Nachrichten | heute-journal - Giffey: "Erziehungsberuf stärken"

Familienministerin Giffey sagt: "Wir wissen, was wichtig ist." Sie will frühkindliche Bildung fördern und "Erzieher und Erzieherinnen stärken". "Wir müssen in Kinder investieren", es kämen "zu viele mit Sprachentwicklungsstörungen" in Grundschulen an.