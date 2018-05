Nachrichten | heute journal - Schüler kämpfen gegen Waffengesetze

Seit dem Massaker an einer Schule in Florida vor einer Woche wird der Protest gegen die laxen Waffengesetze in den USA lauter. Angeführt wird er von Überlebenden der Tat, immer mehr Bürger und Schüler aus anderen Bundesstaaten unterstützen sie.