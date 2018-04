Nachrichten | heute-journal - Schwacher Start für Nahles

Als erste Frau an der Spitze der SPD will Andrea Nahles die Partei aus ihrer historischen Krise führen. Die 47-jährige Fraktionsvorsitzende erhielt auf dem Sonderparteitag mit 66,35 Prozent jedoch das zweitschlechteste Ergebnis in der SPD-Geschichte.