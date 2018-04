Nachrichten | heute-journal - Testlauf für Online-Sprechstunde

Ärzte in Baden-Württemberg dürfen jetzt in einem Pilotprojekt Patienten per Video-Chat behandeln. Bundesweit gilt aktuell ein Fernbehandlungsverbot. Viele Patienten lassen sich über das Netz längst von ausländischen Ärzten beraten, etwa aus der …