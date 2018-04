Nachrichten | heute journal - Teuerstes Gemälde der Welt

„Salvator Mundi“, das angeblich letzte Gemälde Leonardo Da Vincis in Privatbesitz, ist in New York für 450 Millionen Dollar versteigert worden. Ein anonymer Telefonbieter zahlte den teuersten jemals bei einer Auktion erzielten Preis für ein Kunstwerk.