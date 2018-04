Nachrichten | heute journal - Trumps Warnung an Nordkorea

Zum Auftakt seiner Asienreise hat US-Präsident Trump die Stärke des US-Militärs in der Region betont. Die USA könnten allen Bedrohungen in dieser Weltgegend entgegentreten, sagte Trump. In Japan traf er Ministerpräsident Abe zum Golf.