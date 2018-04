Nachrichten | heute journal - Türkei: Journalistin Tolu frei

Die deutsche Journalistin und Übersetzerin Mesale Tolu wurde aus der Untersuchungshaft in der Türkei entlassen. Das Land darf sie aber nicht verlassen. Tolu war seit Frühjahr in Haft. Vorwurf: Mitgliedschaft in Terrororganisation und Terrorpropaganda.