Nachrichten | heute-journal - Verteidiger-Plädoyer im NSU-Prozess

Mit massiver Kritik an der Staatsanwaltschaft versucht der Verteidiger von Beate Zschäpe sie belastende Punkte „zu widerlegen“. Er will so die Angeklagte vor einer drohenden lebenslangen Haft bewahren, berichtet Gerichtsreporterin Petra Neubauer.