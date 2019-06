Nachrichten | heute journal - Volksaufstand in Jena

Am 17. Juni 1953 gehen die Bürger der DDR auf die Strasse. Sie demonstrieren gegen die SED und fordern bessere Lebensbedingungen, freie Wahlen, Demokratie und Freiheit. Nicht nur in Ost-Berlin, auch in Jena. Zeitzeugen erinnern sich.