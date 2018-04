Nachrichten | heute journal - Von der Leyen will neue „Fehlerkultur“

Verteidigungsministerin von der Leyen bleibt in der Affäre um rechtsextreme Tendenzen in der Bundeswehr unter Druck. Sie habe sich zu wenig um die innere Verfasstheit und Weiterentwicklung der Bundeswehr gekümmert so die Ministerin selbstkritisch.