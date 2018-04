Nachrichten | heute journal - Wahlkampf ohne Flüchtlinge

Die Flüchtlingskrise war eines der wichtigsten Themen in der zu Ende gehenden Legislaturperiode. Jedoch rückt das Flüchtlingsthema mit Blick auf die kommende Bundestagswahl im September in den Wahlprogrammen der Parteien in den Hintergrund.