Nachrichten | heute-journal - Zum Ende einer Streikwoche

Bahnen stehen still, Kitas bleiben geschlossen, Müll wird nicht abgeholt. Vor der wahrscheinlich entscheidenden Tarifrunde für den öffentlichen Dienst in Bund und Kommunen erhöhen auch am Freitag wieder tausende Beschäftigte den Druck auf die Arbeitgeber.