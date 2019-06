Nachrichten | heute journal - Vier Jungs aus der Dachkammer

Das Schicksal von vier Jungen, die in Theresienstadt in einer Dachkammer interniert waren, kann geklärt werden – nach vier Jahren auf weltweiter Spurensuche: Leo Poppper und Zdenek Stein starben in Dachau, Erik Harpman und Hans Meissner überlebten.