Nachrichten | heute journal - Vor den Wahlen in der Türkei

Fast 60 Millionen Türken sind bei den Wahlen am Sonntag in der Türkei dazu aufgerufen, ein neues Parlament und einen Präsidenten zu wählen. Erdogan ist zwar klarer Favorit, könnte aber in der ersten Runde die absolute Mehrheit verfehlen.