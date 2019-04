Nachrichten | heute journal - Vor den Wahlen in Israel

Kurz vor der Parlamentswahl in Israel hat Regierungschef Benjamin Netanjahu die Anerkennung jüdischer Siedlungen im Westjordanland in Aussicht gestellt. Er hofft, das in Umfragen führende oppositionelle Bündnis der Mitte von Benny Gantz noch zu überholen.