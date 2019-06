Nachrichten | heute journal - Vulkansteine als Stromspeicher

In Hamburg ist aus der Idee, in Steinen Energie in Form von Wärme zu speichern, der weltweit erste Energiespeicher dieser Art entstanden. Dabei hat sich Vulkangestein als guter Speicher erwiesen, um Stromenergie von Windrädern aufzunehmen und zu „parken“.