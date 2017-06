Nachrichten | heute-journal - „Ungewissheit und Unsicherheit“

In Brüssel habe man Theresa May zwar einen „Dämpfer“ gewünscht, erklärt ZDF-Korrespondent Stefan Leiffert. Die Brexit-Verhandlungen werden sich nun voraussichtlich verschieben, da Theresa May – nach den ersten Wahlergebnissen - geschwächt scheint.