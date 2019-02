Nachrichten | heute journal - Nach Manchester: Wahlkampf geht weiter

Vier Tage nach dem Anschlag in Manchester mit mindestens 22 Toten ist in Großbritannien der Wahlkampf für die Parlamentswahl am 8. Juni fortgesetzt worden. Die Parteien hatten sich nach dem Anschlag auf eine Unterbrechung des Wahlkampfes geeinigt.