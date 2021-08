Waldbrände wüten weiter

von Oliver Heuchert

Es brennt und brennt: Griechenland, Türkei, Sizilien. Überall steht Wald in Flammen. Besserung ist nicht in Sicht: Die nächste Hitzewelle kommt. Die heftigen Waldbrände sind sogar vom All aus zu sehen: Auch die im Westen der USA und im Norden Russlands.