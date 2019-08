Wartelisten im Pflegeheim

von Dorthe Ferber

Vielerorts werden die Wartelisten in Altenheimen immer länger. Selbst neu öffnende Heime wie das Teerstegen-Haus in Düsseldorf können Heimplätze nur nach und nach anbieten - weil Personal fehlt. In NRW setzt man jetzt auf Kurzzeitpflege in Krankenhäusern.