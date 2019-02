Nachrichten | heute journal - Weg mit der Green-Card-Lotterie?

Mindestens acht Tote und elf Verletzte – das ist die Bilanz des Anschlags in New York. US-Präsident Trump will jetzt Konsequenzen ziehen. Und zeigt sich offen, den mutmaßlichen Täter nach Guantanamo zu schicken sowie die Green-Card-Lotterie abzuschaffen.