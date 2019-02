Nachrichten | heute journal - Weidel: Spendenaffäre sei Theater

Alice Weidel hat auf dem Parteitag der AfD Baden-Württemberg Vorwürfe zurückgewiesen, nach denen es in ihrem Kreisverband eine Parteispendenaffäre gebe. In Heidenheim debattierten die Delegierten auch über den Umgang mit Radikalen in der AfD.