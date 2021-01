Weil: "Sehr viel mehr Home Office"

Die geltenden Corona-Maßnahmen, so Niedersachsens Ministerpräsident Weil (SPD), seien in Ordnung. Doch müsse man in der Wirtschaft genauer hinschauen, nachdem es "tiefe Eingriffe in das private Leben, insbesondere ja auch bei den Familien gegeben hat."

