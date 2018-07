Nachrichten | heute journal - Weiteres Bangen und Beten in Thailand

In Thailand bangen zwölf Jungen und deren Fußballtrainer weiter um ihr Leben. Auf der Flucht vor Wasserfluten kletterten sie immer weiter in eine Höhle, was ihre Rettung erschwert. Jetzt kam auch ein Elite-Taucher bei einem Rettungsversuch ums Leben.