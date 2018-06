Nachrichten | heute journal - "Wende in der Asylpolitik"

Markus Söder, bayerischer Ministerpräsident, erklärt zum Streit in der CDU/CSU zu Seehofers "Masterplan", "jetzt muss endlich gehandelt werden". "Nur mit einer klaren deutschen Haltung" kann "auch endlich in Europa was bewegt werden".