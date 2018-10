Nachrichten | heute journal - Wer mit wem in Bayern?

Wenn die Landtagswahl in Bayern so ausgeht, wie Umfragen es nahe legen, ist es vorbei mit der einzigen Einparteien-Regierung in Deutschland. Und "Wunschpartner" war für die CSU bislang ein Fremdwort. Ein Überblick über mögliche Konstellationen.