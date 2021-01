WHO auf Corona-Spurensuche in Wuhan

Ein internationales Forscherteam soll im Auftrag der Weltgesundheitsorganisation WHO die Ursprünge der Coronavirus-Pandemie in China untersuchen. "Der Aufklärungswille der chinesischen Regierung ist eher unterentwickelt", so ZDF-Korrespondent Ulf Röller.

