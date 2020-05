Wie geht Wissenschaft mit Druck um?

Die Politik will Handlungsgrundlagen - und die Wissenschaft kann sie nicht immer so schnell liefern, wie benötigt. Wie damit umgehen? Fragen an Professor Gérard Krause vom Helmholtz-Zentrum für Infektionsforschung.

Beitragslänge: 4 min Datum: 28.05.2020 Verfügbarkeit: Video verfügbar bis 28.05.2021