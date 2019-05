Nachrichten | heute journal - Wie weiter im Donbass?

Am 5. Jahrestag der Unabhängigkeitsreferenden in den Gebieten Donezk und Luhansk hat sich an der Situation im Donbass wenig geändert. Im Gegenteil: Russland hat seinen Einfluss verfestigt. Und der militärische Konflikt dauert ebenfalls an.