Nachrichten | heute journal - Wiederholt sich die Dürre von 2018?

Bundesweit sind in vielen Regionen die Böden deutlich trockener als im vieljährigen Durchschnitt: Es regnet zu wenig. Auch die Landwirtschaft in Bayern leidet darunter, so dass manche Bauern ihren Anbau einstampfen. Andere machen aus der Not eine Tugend.