"Wir tun, was wir können"

Der New Yorker Mediziner Nils Hennig berichtet, dass die Klinken der Stadt in "ein bis zwei Tagen" am Ende ihrer Kapazitäten sind. Das Personal habe "eine fabelhafte Einstellung", doch es fehle vor allem an Beatmungsgeräten und Schutzkleidung.

something 5 min something 26.03.2020 Video verfügbar bis 26.03.2021 Video herunterladen