Wut und Trauer nach Hochhausbrand

Nach der verheerenden Brandkatastrophe in London hat die Polizei jetzt mindestens 30 Todesopfer bestätigt. In Trauer und Entsetzen der Anwohner mischt sich immer mehr auch Wut. In einer Notunterkunft haben die Queen und Prinz William Überlebende besucht.