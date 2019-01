Nachrichten | heute journal - Yücel ein Jahr in Haft

Am Mittwoch ist es ein Jahr her, dass der Journalist Deniz Yücel festgenommen wurde. Er sitzt ohne Anklage im Gefängnis. Zum Jahrestag erscheint ein Buch mit Texten, die er in der Haft geschrieben und mit Hilfe seiner Anwälte rausgeschleust hat.