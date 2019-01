Nachrichten | heute journal - Zain - ein kleiner Held

Der Film „Capernaum“ will Straßenkindern eine Stimme geben. „Capernaum“ steht im arabischen Sprachraum als Bezeichnung für einen Ort voller Chaos und Unordnung. Hauptdarsteller Zain spielt ergreifend und findet in der Realität in ein „besseres Leben“.