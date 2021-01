"Zu wenig sequenziert"

Virologin Prof. Ulrike Protzer erklärt zu Mutationen des Coronavirus, in Deutschland habe man diese bisher zu wenig untersucht, das würde nun nachgeholt. Neue Varianten scheinen in Deutschland "noch nicht so weit verbreitet zu sein".

4 min 4 min 14.01.2021 14.01.2021 Video verfügbar bis 14.01.2022 Video herunterladen