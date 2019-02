Nachrichten | heute journal - Zukunft des Rheinischen Reviers

Im Rheinischen Braunkohlerevier in NRW sollen in drei Jahren die ersten Kraftwerke vom Netz gehen. Andere Dörfer warten darauf, für den Kohleabbau umgesiedelt zu werden. Der geplante Kohleausstieg gibt ihnen Hoffnung, doch in ihrer Heimat bleiben zu …