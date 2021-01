Zurück nachhause…und ins Gefängnis

Der prominente Kreml-Kritiker Nawalny, nach Giftanschlag in Sibirien und Behandlung in Deutschland, ist bei der Rückkehr nach Russland festgenommen worden. ZDF-Korrespondentin Phoebe Gaa in Moskau: "Nawalny will die politische Landschaft hier umkrempeln".

