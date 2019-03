Nachrichten | heute journal - Zwischenruf: Frauentag als Feiertag

„Lasst uns den 8. März weiterhin einen ganz normalen Arbeitstag sein, an dem wir alle miteinander nachdenken, wie wir den Zusammenhalt in unserer Gesellschaft stärken können", fordert Autorin Thea Dorn in ihrem Zwischenruf zum Frauentag als Feiertag.